В Одессу с рабочим визитом пожаловал топ-чиновник Министерства образования

С рабочим визитом в Одесской области сегодня, 21 августа, находится заместитель Министра образования и науки по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Артур Селецкий.

О своих впечатлениях про встречи на одесской земле рассказал сам Селецкий на своей странице в Facebook.

«Общались вместе с заместителем председателя Одесской ОГА Анастасией Бондарь и ректором КЗВО «Одесская академия непрерывного образования Одесского областного совета» Любовью Задорожной», — говорится в сообщении.

Одесситы ознакомили Артура Селецкого с образовательными проектами, которые успешно реализуются на базе академии, обсудили вопросы повышения цифровых навыков учителей, ведь за этим сегодня будущее.

Отмечается, что шла речь и о возможности наполнения общего контента для дистанционного обучения. Замминистра акцентировал внимание на регистрации школ на платформе Всеукраинской школы онлайн, активного и эффективного внедрения использования в учебных заведениях электронных дневников и журналов, онлайн-подготовки выпускников к ВНО и профориентации.

Артур Селецкий выразил надежду, что скоро всё большее количество школ будут цифровыми.

По приглашению Одесской облгосадминистрации, Селецкий побывал на торжественном поднятии флага на Воронцовском маяке в рамках традиционного одесского «Вышиванкового фестиваля». «Это был очень эмоциональный момент», — сказал Артур Селецкий.

Как сообщала Одесса News, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко днями побывал в Одесской области, чтобы проинспектировать объекты «Нафтогаза», находящиеся в регионе.

Фото: Ольга Черненко/Одесса News

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