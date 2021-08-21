На Воронцовском маяке в Одессе подняли Государственный Флаг

В честь празднования Дня Независимости Украины и Дня Государственного флага 21 августа состоялась торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины на Воронцовский маяк.

Об этом событии передаёт корреспондент Одесса News.

Поднятие Флага организовали ОО «Вышиванковый фестиваль» совместно с ФГУ «Одесский район Госгидрографии», сообщает наш фотокор.

На церемонии поднятия Флага присутствовали Артур Селецкий, заместитель министра образования и науки Украины, Анастасия Бондар, заместитель председателя Одесской облгосадминистрации, Наталья Мажарова, организатор «Вышиванкового фестиваля», начальник Воронцовского маяка Олег Грынько, аккредитованные журналисты.

Флаг будет находиться на маяке до 24 августа включительно.

Развёртывание флага на символе Одессы — Воронцовском маяке — стало первым мероприятием в рамках ХIII-го Вышиванкового фестиваля.

Как сообщала Одесса News, 21 августа на Приморском бульваре стартует традиционный Вышиванковый фестиваль, который продлится до 24 августа.

Фото и видео: Ольга Черненко/Одесса News

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