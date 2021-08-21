В Одессе прошла выставка ретроавтомашин

20 августа в Одессе в рамках V фестиваля «Акация Фест», посвящённого оперетте Исаака Дунаевского «Белая акация», прошла выставка ретроавтомобилей.

Как передаёт корреспондент Одесса News, старые автомобили на собственном ходу приехали в Летний театр «GORSAD» и вызвали интерес у посетителей.

Как сообщала Одесса News, 20 августа в Одессе проходил V фестиваль «Акация Фест», организованный Одесским академическим театром музыкальной комедии им.Михаила Водяного.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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