В авто под Одессой нашли полуголый труп мужчины

В разбитом автомобиле под Одессой нашли полуобнажённый труп жителя Николаевской области.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что убийство произошло вечером 6 января. Между мужчинами, находившимися в салоне автомобиля Volkswagen Passat на территории Нерубайского, возникла ссора из-за неисправности транспортного средства, принадлежащего их общему знакомому.

Спор закончился тем, что правонарушитель несколько десятков раз наносил 56-летнему жителю Первомайска Николаевской области ножевые удары, после чего снял с него верхнюю одежду в поисках ценностей, забрал личные вещи и ушёл.

Пострадавшего через несколько часов после произошедшего нашёл владелец машины, вызвал скорую, но тот скончался до приезда врачей от травмы головы, по мнению эксперта.

Злоумышленника разыскали в течение суток. Им оказался 30-летний уроженец Херсонской области. В ходе оперативного обыска у него в доме обнаружили вещи убитого (очки, цепочку, браслет). Также на одежде подозреваемого нашли следы крови.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 121 УК Украины (нанесение умышленного тяжкого повреждения, повлекшее смерть потерпевшего).

Сейчас подозреваемый в убийстве находится под арестом. По закону, ему «светит» от 7 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года прокуроры Доброславской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и трёх пособников, обвиняемых в убийстве 36-летнего врача из Одесской области, завладении его транспортным средством и нарушении неприкосновенности жилья.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat