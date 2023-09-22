Враг вечером 21 сентября выпустил ракету «Оникс» по Белгород-Днестровскому району

Вечером 21 сентября российские оккупанты обстрелял Одесскую область.

Как сообщил в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, в Белгород-Днестровском районе зафиксировано попадание ракеты «Оникс» в объект рекреационной инфраструктуры.

Загорелся пожар, который спасатели ликвидировали.

Пострадавших среди гражданского населения нет.

По информации Главного управления Нацполиции в Одесской области, на месте попадания работают экстренные службы. Событие квалифицировано по ст. 438 «нарушение законов и обычаев войны» Уголовного кодекса Украины.

«Полицейские проводят осмотр разрушений, фиксируют последствия вражеской атаки, собирают вещественные доказательства преступления России и обеспечивают охрану места происшествия», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что 21 сентября около 3.40 российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Всего зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолётов стратегической авиации Т-95мс, уничтожены 36 ракет.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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