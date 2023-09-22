Мэр Одессы поздравил 35-ю отдельную бригаду морпехоты с годовщиной создания

Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил 35-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского по случаю 5-й годовщины создания.

Текст поздравления опубликован на официальном сайте «Одесса» горсовета.

В нём, в частности, Геннадий Труханов, отмечает: «Вы – наши герои, мужественные и непокорённые. Настоящие патриоты, стоящие на защите украинского народа и нашей родной земли. Ваши успехи свидетельствуют не только о высоком профессионализме, но и о чрезвычайной храбрости и победе».

Мэр Одессы подчеркнул, что «поддержка наших защитников – это безусловный приоритет городских властей. И мы продолжим помогать, в том числе этой бригаде, всем необходимым и обеспечивать выполнение всех запросов. Недавно одним из таких запросов стали квадрокоптеры, крайне необходимые на передовой».

Геннадий Труханов пожелал военнослужащим «крепкого здоровья, сил, воодушевления и главное — скорейшей Победы!».

Одесса News информировала, что городские власти Одессы планируют закупить беспилотные летальные аппараты и монокуляры на 102 млн грн.

Фото: «Одесса»

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