СБУ задержала российскую корректировщицу, готовившую удары врага по Одесской области

Служба безопасности задержала осведомительницу российских спецслужб, которая участвовала в подготовке новой серии воздушных атак России на Одесскую область.

Об этом в Facebook сообщает СБУ в Одесской области.

Отмечается, что для совершения вражеских ударов злоумышленница передала оккупантам электронные координаты 9 объектов военной и критической инфраструктуры региона. Среди них – укрепрайоны Сил обороны, фортификационные сооружения и стратегически важные локации железнодорожного сообщения. Кроме того, российская корректировщица пыталась отследить направления полётов боевой авиации ВСУ.

«Впрочем, Служба безопасности разоблачила фигурантку ещё на начальном этапе её разведывательно-подрывной деятельности и проинформировала командование украинских войск о возможных угрозах воздушных атак России. В результате были приняты меры по обеспечению сил обороны по указанным локациям. Саму же корректировщицу сотрудники СБУ задержали на попытке передачи новых разведданных оккупантам», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, таким образом «украинская спецслужба предотвратила осуществление серии воздушных ударов врага по «подготовленным» целям на территории региона.

Следствие показало, что российским информатором оказалась жительница Черноморска, которая в начале полномасштабного вторжения России поддержала оккупантов и активно об этом «описывала» в запретных соцсетях. Таким образом, она попала в поле зрения вражеских спецслужб, которые впоследствии дистанционно привлекли её к сотрудничеству в пользу страны-агрессора.

Для получения разведданных злоумышленница регулярно ездила на маршрутном такси по территории региона и фиксировала места базирования и перемещения украинских защитников. Полученные сведения она посылала оккупантам в виде текстовых и голосовых сообщений и скриншотов электронных карт, на которых указывала украинские объекты.

Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами её коммуникации с врагом.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года СБУ задержала в Одессе российского информатора, который хотел «взломать» телефон военнослужащей ВСУ для разведданных.

Фото: СБУ в Одесской области/Facebook

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