Сторонник «русского мира» из Одесской области проведёт за решёткой 8 лет

Приговором Приморского районного суда г. Одессы житель Беляевского района Одесской области признан виновным и приговорён к 8 годам заключения с конфискацией имущества.

По сообщению пресс-службы Одесской областной прокуратуры, такое наказание злоумышленник получил за содействие деятельности террористической организации и незаконное обращение с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами.

Следствием установлено, что мужчина, являясь сторонником «русского мира» и поддерживая на территории Украины незаконное вторжение и проведение военно-террористических действий представителями вооружённых формирований Российской Федерации, посредством мессенджера «Telegram», предоставлял представителям так называемой «ЛНР» информацию о количестве, размещении и перемещении военной техники Вооружённых сил Украины, блокпостов территориальной обороны, пограничных отрядов, численности личного состава.

Также осуждённый сообщал о лицах, которые помогают и оказывают содействие ВСУ на территории Одесской области, в частности, бывшего Беляевского и Белгород-Днестровского районов.

Кроме того, мужчина, без предусмотренного законом разрешения, приобрёл и хранил по месту жительства гладкоствольное огнестрельное оружие и взрывчатое вещество типа гексоген.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по факту государственной измены и незаконного обращения с огнестрельным оружием и боевыми припасами, за добровольное согласие сотрудничать с представителями ФСБ РФ в ущерб территориальной целостности и неприкосновенности Украины и помогать в проведении подрывной деятельности против Украины.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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