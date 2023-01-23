$1 тысячу за 1 кг ртути хотел житель Одесского района

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры направили в Овидиопольский райсуд обвинительный акт в отношении жителя Одесского района, который пытался продать высокотоксичное химическое вещество – металлическую ртуть.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Продавец ртути был задержан правоохранительными органами в октябре 2022 года, о чём писала Одесса News.
За это время следствием установлено, что мужчина хранил ртуть по месту жительства и подыскивал покупателя среди знакомых, а также жителей южных регионов Украины по цене 1000 долл. США за 1 кг. Дельца задержали во время продажи ртути за 60 тыс долл. США.
По результатам экспертных исследований, вещество в изъятых двух металлических колбах и одной стеклянной бутылке является ядовитым веществом – «ртутью металлической».
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.
По информации специалистов, ртуть может использоваться для изготовления наркотиков, а также боевых ракет.
Фото: Одесская облпрокуратура
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