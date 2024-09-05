СБУ задержала бухгалтера одесского завода, корректировавшую ракетные удары по городу

Служба безопасности задержала ещё одну агентку ФСБ, которая готовила координаты для новой серии ракетно-дроновых ударов по Одессе.

Особый интерес для врага представляли локации блокпостов с бронетехникой и мобильных огневых групп ПВО, — сообщает Управление СБУ в Одесской области.

Для корректировки воздушных атак российская спецслужба дистанционно завербовала бухгалтершу местного завода, попавшую в поле зрения агрессора из-за своих антиукраинских сообщений в ТеLegram.

По указанию оккупанта предательница объезжала город на общественном транспорте и на видео фиксировала места дислокации украинских защитников. После разведывательных вылазок женщина отчитывалась для ФСБ, включая нанесение информации на гугл-карту.

Служба безопасности своевременно разоблачила и задокументировала разведактивность фигурантки, а на финальном этапе спецоперации задержала её. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по безопасности локаций ВСУ.

Во время обысков в квартире предательницы обнаружен мобильный телефон с доказательствами её разведывательно-подрывной деятельности в пользу России, в частности, скрытой фото-, видеофиксации объектов Сил обороны и коммуникации с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года военная контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе очередного агента ФСБ, местного риелтора, шпионившего за Силами обороны и корректировавшего воздушные атаки на город.

Фото: УСБУ в Одесской области, облпрокуратура

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