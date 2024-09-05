Одесская полиция объявила операцию «Мотоциклист»

В Одесской области полицейские начали операцию под условным названием «Мотоциклист».

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Превентивные мероприятия направлены на работу, прежде всего, с водителями мотоциклов и мопедов для снижения уровня дорожно-транспортных происшествий с их участием и травматизма.

Как проинформировал заместитель начальника отдела организации деятельности групп реагирования управления превентивной деятельности ГУ НП Александр Яценко, в последнее время на территории Одесской области наблюдается увеличение аварий именно с этой категорией транспорта.

«Такой рост обусловлен игнорированием водителями правил дорожного движения. В этой связи мы предприняли профилактические меры, чтобы уменьшить уровень аварийности», — сказал майор.

Полицейские, обеспечивающие безопасность дорожного движения, особое внимание уделяют водителям в состоянии опьянения, без защитного снаряжения, несовершеннолетним, управляющим мототранспортом без водительского удостоверения. Отрабатывают правоохранители участки дорог, где было больше всего зарегистрировано ДТП, а также места отдыха, в которые граждане приезжают на двухколёсниках.

«В очередной раз напоминаю, что управлять мотоциклами и мопедами разрешено лицам, достигшим 16-летнего возраста, прошедшим теорию и практику, сдавшим соответствующие экзамены и получившим водительские удостоверения категории А и А1. Водители должны пользоваться мотошлемами и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Это базовые меры, чтобы обезопасить себя от ДТП и смертельных исходов», — подчеркнул Александр Яценко.

Также он добавил, что полицейские обращают внимание водителей на техническое состояние мототранспорта, особенно глушителей. Ведь если они отсутствуют или неисправны, то гудят, напоминая звук шахедов.

«К этому вопросу гражданам нужно отнестись с пониманием и привести в порядок свои транспортные средства», — резюмировал полицейский.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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