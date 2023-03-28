Автобус «Варшава – Одесса» с пассажирами перевернулся в Хмельницкой области

В Хмельницкой области перевернулся автобус с пассажирами, количество травмированных уточняется.

Об этом сообщает в Facebook полиция Хмельницкой области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 28 марта, на Волочищине. В настоящее время на месте происшествия работают следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель автобуса Neoplan сообщением Варшава-Одесса не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автобус опрокинулся.

По данным полиции, в салоне находились 25 пассажиров, среди которых двое детей.

Сейчас с ними работают медики, определяющие степень тяжести полученных травм.

Об общем количестве травмированных будет известно позже.

На месте продолжают работу сотрудники экстренных служб.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года в Измаильском районе Одесской области автобус сбил женщину, которая впоследствии скончалась в больнице.

Фото: Нацполиция в Хмельницкой области

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