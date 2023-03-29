«Укрзализныця» вводит ряд дополнительных поездов в одесском направлении

«Укрзализныця» вводит ряд дополнительных поездов на апрельские выходные из Киева.
Расписание опубликовано 28 марта в Telegram АО «Укрзализныци».
Отмечается, что билеты на добавленные поезда уже доступны как в кассах, так и онлайн.
В Одессу из Киева и обратно поезд №115/116 отправится 2-го, 9-го, 15-го и 17 апреля. Отправление из Киева в 7.19, из Одессы в 10.23.
Также добавлен поезд №167/168 из Львова в Одессу и назад. Он поедет 1-го, 2-го, 9-го, 15-го, 17 апреля. Отправление из Львова в 8.50, из Одессы в 10.14.
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