В Одессе Масленица: Куда пойти на выходные дни 13-14 марта

На этих выходных, по старой доброй народной традиции, проходит Праздник Масленицы. По сути, это прощание с зимой и торжественная встреча красавицы-весны.

Одесситы должным образом подготовились к этому празднику, а также предлагают массу других разнообразных мероприятий, в которых можно поучаствовать на этих выходных днях — 13-14 марта.

Выбор, как всегда, за Вами!

13 марта Одесский зоопарк приглашает на праздник Масленицы, который начнётся в 12:00. Организаторы подготовили для гостей разнообразные конкурсы и игры в компании весёлых аниматоров. В конце праздника планируется традиционно сжечь чучело Масленицы.

13 марта концерт «Вивальди. Праздник эпохи Барокко» в Одесской областной филармонии. Приходите к 14 часам, чтобы насладиться настоящей музыкой. Цена билетов от 50 гривен.

13 марта одесских школьников приглашают на увлекательную экскурсию по закулисью Театра кукол. Посетители узнают, как рождается спектакль, кто такие кукловоды, как куклы оживают на сцене, побывают в репетиционных залах и даже поднимутся на сцену тропой артистов. Ребята и сами смогут примерить на себя роль актёров-кукловодов и пройдут мастер-класс по работе с куклами. Приходите к 17.00. Стоимость билетов – 100-150 грн. Запись по телефону: 0674844589.

13 марта в одесском Доме клоунов кабаре с французским акцентом: дрессированная крыса, нарядные курочки и яичница на бюсте. Шоу кабаре «Ко Ко» — программа корпорации клоунов «Orange mood» при участии театра «BUFFON», OK-OK DUO и легендарной Бетти Бу. Актуальное клоун—шоу, созданное по принципу классического кабаре. Общим сюжетом соединены клоунада, хореография и вокальные номера, Comic magic, comic erotic. «Ко Ко», во французском написании «Cо Cо», является сокращённым обозначением английского термина «Comic contemp», что, в свою очередь, обозначает современную клоунаду, авангард клоунского искусства. Каждую минуту зрителей ждёт приятный сюрприз. Лёгкое и шаловливое действо, в которое будет вовлечён каждый зритель в зале. После шоу вас ждёт Одесская вечеринка. Билеты на шоу являются входным билетом на вечеринку. Посмеёмся, потанцуем, встретимся, обнимемся! Приходите к 19 часам.

13 марта оперетта в 3-х действиях «Летучая мышь» снова на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии имени М.Водяного. Оперетта названа в честь главной героини Розалинды, которую муж не узнал на бале в костюме летучей мыши и влюбился без памяти. На этом маскараде была ещё одна маска, которая сумела проявить талант и осуществить заветную мечту… Нет-нет, не медицинская.. Цена билетов от 40 до 200 гривен. Приходите к 16 часам.

13 марта в Одесском концерт-холле «Сады Победы» состоится красивый концерт харизматичного и бесконечно музыкального Арсена Мирзояна. Цена билетов от 400 до 1 650 гривен. Приходите к 20:00.

13-14 марта в Одессе, на базе Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва им. Б.Д. Литвака, проходит VII традиционный турнир по баскетболу и волейболу, посвящённый памяти Героя Украины Бориса Давидовича Литвака. Турнир проводится по баскетболу и волейболу. Приходите на ул. Пушкинская, 49, СДЮСШОР к 10.30. Соревнования пройдут с учётом всех противоэпидемических мер и карантинных ограничений.

13-14 марта по-настоящему весенняя выставка в Доме-музее Н. К. Рериха. Посетителям покажут живописные и акварельные работы в рамках выставки «В цветах Небо опадает на Землю». В экспозиции представлены произведения двенадцати украинских и зарубежных художников. В частности, здесь будут представлены репродукции четырёх натюрмортов Святослава Рериха, работы Степана Химочки, Оксаны Корниенко, Владимира Криштопенко и других.

13-14 марта Музей современного искусства приглашает увидеть персональный проект одесской художницы и треш-модели AntiGonna. Художница прославилась благодаря провокационным видео, обнажённым перформансам и участию в фотопроектах в уникальном жанре — порноужасы. Стоимость входного билета — 100 грн.

14 марта мероприятие в честь Масленицы пройдёт на «собачьем» пляже. здесь состоится традиционный ритуал сжигания чучела зимы — Мары. Посетителям обещают насыщенную программу. Так, гости праздника будут делать куклы-мотанки и вплетать в них свои истории и чувства, танцевать и участвовать в сжигании чучела. Для изготовления куклы-мотанки с собой можно принести нитки и куски ткани. Приходите к 15:00. Участие бесплатное.

До 20 марта Музей западного и восточного искусства приглашает на выставку легендарного одесского художника Игоря Гусева. Экспозиция «Дистанционные песни» откроется 20 февраля. В новом проекте художника будут представлены образы известных европейских произведений в трансформированном виде: Гусев сочетает музыку, поэзию и изображения путем микширования свойств различных видов искусства в одном произведении. Автор считает, что сегодня художнику не обязательно искать индивидуальный язык – защитная маска на лице делает всех одинаково неопознанными. Приходите к 12:00 на открытие. Стоимость билетов – 40 грн.

До 3 апреля во Всемирном клубе одесситов персональная выставка одесского художника Стаса Жалобнюка «Золото Скифов». Вечное и преходящее художник изображает в виде величественных курганов, бурлящих рек, скифов и натюрмортов.

По 18 апреля в Одесском художественном музее выставка «Репост: современное искусство из коллекции Анатолия Дымчука». Основу экспозиции составят избранные работы ключевых украинских художников 1980—2000 годов. В частности, на выставке можно будет увидеть произведения Сергея Браткова, Леонида Войцехова, Александра Гнилицкого, Игоря Гусева, Александра Животкова, Александра Ройтбурда, Арсена Савадова и других. Коллекция картин Анатолия Дымчука — одна из самых больших в Украине. Стоимость билетов 50-100 грн.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская

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