399-й день войны: враг нанёс 19 авиаударов, ВСУ — 5, но метких

Начались 399-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины, в течение которых противник нанёс 18 авиационных и 3 ракетных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населённых пунктов.

По сообщению в Facebook Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 29 марта, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

Наши защитники сбили вражеские БПЛА «Орлан-10» и «ZALA».

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов.

Противник по-прежнему сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.

Как отмечает Генштаб, благодаря профессиональным и слаженным действиям, за прошедшие сутки подразделениями Сил обороны Украины было отражено 57 атак противника на этих направлениях, в частности, на Купянском и Лиманском направлениях противник вёл безуспешные наступательные действия в районах населённых пунктов Крохмальное, Новосёловское, Стельмаховка, Белогоровка, Верхнекаменское и Берестово.

В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, но «наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника», — говорится в оперативной сводке Генштаба.

На Шахтёрском направлении за прошедшие сутки враг совершил обстрелы районов населённых пунктов Угледар, Золотая Нива, Большая Новосёлка и Времовка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

Как сообщала Одесса News, Украина получила из Германии 18 танков Leopard 2.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб, Силы теробороны ВСУ/Facebook

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