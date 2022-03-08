Группировка врага под Харьковом понесла невосполнимые потери и отошла в РФ

Подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады 6-й армии РФ понесли невосполнимые потери под Харьковом и отступили в Белгородскую область.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооружённых сил Украины, опубликованной 8 марта в Facebook.

Группировка «покинула зону боевых действий и возвращена в район Нехотеевки Белгородской области для осуществления мер по восстановлению боеспособности», отметили в Генштабе.

Как сообщала Одесса News, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко сказал российским захватчикам: «Здесь вы найдёте только смерть».

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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