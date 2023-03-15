Военные пояснили причины масштабных воздушных тревог в Украине днём 14 марта

Масштабные воздушные тревоги в течение 14 марта в Украине были связаны с активностью тактической авиации России, угрозой применения оперативно-тактических комплексов наземного базирования и полётами вражеских истребителей.

Об этом в Facebook проинформировало командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что около 10.00 тревога, которая звучала на юге, севере и востоке Украины, была связана с активностью тактической авиации.

«В частности, на юге самолёты Су-24 выпустили в направлении побережья четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П по средствам ПВО Одесской области. Вражеские ракеты не достигли своих целей, но обломки одной из них нанесли повреждения гражданской инфраструктуре«, – сказано в сообщении.

В то же время с 10.27 на востоке Украины «существовала угроза применения оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования», а в 15.26 масштабная воздушная тревога прозвучала из-за угрозы применения Россией баллистических ракет.

«Остальные тревоги – в 13.00, 14.30 и 16.30 – объявлялись из-за взлёта истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет «Кинжал» с авиабазы Саваслейка в Нижегородской области. Воздушные тревоги, связанные с МиГ-31К, не были длительными, скорее всего, это тренировочные полёты», – подчеркнуло командование ВС ВСУ.

Для справки. Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тысяч ракетных и 3,5 тысячи авиационных ударов по Украине.

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