Министры обороны Нидерландов и Украины посетили Одессу: что делали, о чём говорили

14 марта Министр обороны Нидерландов Кайсе Оллонгрен и Министр обороны Украины Алексей Резников посетили Одессу, возвращаясь из поездки в Николаев.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что министры провели совместную пресс-конференцию в Одессе.

Резников и Оллонгрен говорили об укреплении береговой обороны, важности свободного прохода и безопасности на море, защите зерновых судов.

Отмечалось, что в Чёрном море Россия заложила много морских мин, препятствующих безопасному проходу, а «Нидерланды имеют большой опыт в морском судоходстве, в том числе обезвреживании морских мин. Минные охотники и подготовка украинского экипажа способствуют безопасности Чёрного моря, безопасности Европы и глобальной продовольственной безопасности», – сказала Министр обороны Нидерландов.

Эта поддержка также способствует переходу Вооруженных сил Украины на западные системы вооружения и стандарты НАТО, — подчеркнула Министр.

Оллонгрен также заявила, что «Нидерланды намерены предоставить Украине 2 противоминных тральщика класса Alkmaar».

Сейчас, — сказала она, — минные охотники Королевского флота Нидерландов заменяют новые противоминные корабли. Передача обоих кораблей Украине состоится после того, как заменяемые мощности будут переданы ВМС Нидерландов. Ожидается, что это произойдёт в 2025 году. Подготовка украинского экипажа начнётся во второй половине 2023 года. Нидерланды берут на себя эту задачу вместе с Бельгией и, возможно, другими союзниками.

Также, по информации Оллонгрен, помимо минных охотников Нидерланды предоставляют мощности для укладки мостов и паромных систем, благодаря чему Украина может быстро строить понтонные мосты, а затем переправляться через водные препятствия транспортом.

Нидерланды также обеспечивают получение Украиной ряда радарных систем обнаружения беспилотников.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что военная поддержка Нидерландов и других стран существенно усиливает оборону Украины. Сейчас Нидерланды выделили уже 1,2 миллиарда евро, поставили бронированные гаубицы, системы «Патриот», танки от производителей.

Министр обороны Нидерландов Кайсе Оллонгрен заверила, что Нидерланды продолжат оказывать военную поддержку.

В Одессе Оллонгрен также встретилась с молодыми украинскими воинами в Одесской военной академии.

«Путин вас недооценил», — такими словами Оллонгрен подбодрила военных. «Мы можем предоставить технику, но вы боретесь за каждую пядь своей земли и за будущее своих детей. В свободной Украине, в мире, где мы уважаем границы друг друга. Вот для чего мы это делаем».

В Одессе Кайсе Оллонгрен возложила венок к памятнику погибшим украинским воинам, встретилась с начальником Одесской областной военной администрации Максимом Марченко.

Как сообщала в феврале 2023 года Одесса News, Соединённые Штаты, Чехия и Нидерланды вместе передают Украине более 90 танков Т-72.

Фото: Генштаб ВСУ, ООВА

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