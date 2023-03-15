В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Гричук, светлая ему память

В феврале жители Захарьевки Одесской области попрощались со своим земляком 23-летним Дмитрием Гричуком, погибшим в тяжёлых боях за независимость Украины, проявив стойкость и мужество.

Об этом сообщила Захарьевская громада.

Отмечается, что житель одесского села Балашово в Одесской области Дмитрий погиб 10 февраля в бою за Авдеевку Донецкой области.

Защитник с самого начала полномасштабного вторжения врага ушёл на фронт, служил пулемётчиком отделения снайперов.

Героя похоронили 17 февраля на восточном кладбище в Захарьевке. У погибшего остались мать и жена.

Как сообщала Одесса News, 16 февраля в Черноморске прошла церемония военного ритуала похорон погибшего защитника из 35-й морской бригады Любомира Ткачука.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Захарьевская громада/Facebook

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