385-й день войны: Есть определённые значительные успехи у ВСУ

Идут 385-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Российские оккупанты пытаются захватить Бахмут Донецкой области, наступая с нескольких направлений, и окружить его, однако бои продолжаются, и Вооружённые силы Украины в динамичной ситуации на этом направлении действуют успешно.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 14 марта в эфире национального телемарафона, который транслировал канал «Рада«.

«На сегодняшний день фактически по всей полосе ответственности оперативно-стратегической группировки «Хортица» происходят наступательные действия врага. Бои продолжаются в районе Кременной, Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области. Бахмут является эпицентром», – заявила замминистра.

Она уточнила, что российские захватчики сразу по нескольким направлениям пытаются окружить и захватить Бахмут.

«Собственно, что такое динамика боевых действий? Это когда есть определённые незначительные успехи у врага, но в том числе есть и определённые значительные успехи у ВСУ, которые смогли кое-что сделать на севере», – сообщила Маляр.

Она добавила, что бои за город ещё не завершены, поэтому пока преждевременно делать какие-то выводы, и подчеркнула, комментируя успехи украинских защитников, что «не уверена, что это можно сейчас озвучивать».

Замглавы Минобороны Украины напомнила, что воспринимать информацию о боях за Бахмут нужно с пониманием того, что украинские защитники делают всё возможное, чтобы не допустить осуществления планов противника. Поэтому когда идут разговоры о стратегическом значении Бахмута, очень важно доверять украинским военным, отметила она.

Маляр также назвала Бахмут городом, где в большом количестве уничтожается враг и, соответственно, уменьшаются наступательные возможности российских войск.

Между тем, согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 15 марта, в течение вчерашних суток противник нанёс 40 авиационных, 12 ракетных ударов и произвёл более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Один из ракетных ударов нанесён по городу Краматорск — повреждено трёхэтажное жилое здание, есть погибшие и раненые среди местного населения.

Ещё один ракетный удар произведён по Затоке Одесской области — обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения «Золотая Рыбка». Жертв и потерпевших среди местного населения нет.

Также противник нан1с ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры населённого пункта Ивановка Херсонской области. Есть пострадавшие среди местного населения и повреждён как минимум один частный дом.

Основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отразили более 90 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время враг продолжал инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На Купянском и Лиманском направлениях противник сохраняет своё военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски наших подразделений на другие направления. Также, в течение предыдущих суток, враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник вёл оборонительные действия.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 3 удара по местам развёртывания ЗРК и 3 удара по другим важным вражеским объектам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава противника, 3 пункта управления подразделениями армии РФ и развёрнутую позицию ПВО противника.

Как сообщала Одесса News, 14 марта Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором, рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмута.

На главном фото украинский доброволец.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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