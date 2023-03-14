Зеленский провёл очередное заседание Ставки: о чём шла речь

14 марта Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом проинформировал сайт Главы государства.

«Члены ставки заслушали доклады Главнокомандующего Вооружёнными силами Украины и командующих оперативно-стратегическими группировками войск об актуальной ситуации на фронте. Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию относительно дальнейшего удержания и защиты города Бахмута», – говорится в сообщении.

По данным Офиса президента Украины, на заседании также «было проанализировано обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой».

«Отдельно обсуждались темпы и объёмы поступления техники и вооружения от партнёров Украины и их распределение по группировкам войск», – объяснили в пресс-службе президента.

В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки привлекались также члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Для справки. Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года. По информации Генштаба ВСУ, на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Зеленский в начале февраля заявлял, что «сдавать Бахмут никто не будет». Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят «пойти дальше».

5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения. 6 марта на заседании Ставки руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Бахмут может пасть «в ближайшие несколько дней», допустил 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчёт, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Ситуация в Бахмуте обострилась, проинформировали в Минобороны Украины 10 марта.

По мнению аналитиков американского Института войны, если оккупантам и удастся захватить Бахмут, они могут затем попытаться возобновить наступление на Константиновку или Славянск, но столкнутся с огромной нехваткой личного состава и техники.

Как сообщала Одесса News, предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Зеленский провёл 10 марта.

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