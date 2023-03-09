Генсеку НАТО ответили на его слова о возможном отступлении ВСУ из Бахмута

Североатлантическому альянсу фактически до конца трудно понять логику войны, которая происходит в Украине.

С этим связано мнение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Бахмут Донецкой области якобы может пасть «в ближайшие несколько дней», — сказал 9 марта в эфире национального телемарафона, который в YouTube транслировал канал «Рада», спикер восточной группировки Вооружённых сил Украины Сергей Череватый.

«Хочу сказать, что последняя война, к которой НАТО имела отношение, – это были войны в бывшей Югославии, которые были значительно меньше по объёму и применению войск и т.д. Они больше привыкли к стабилизационным, учебным или миротворческим миссиям», – считает Череватый.

По его убеждению, в Альянсе подходят к анализу и прогнозированию ситуации в Украине «прагматично и с сухим расчётом».

«Иногда не понимают, что украинцы, будучи год в такой войне, наработали гораздо большую устойчивость и мощь тактических решений. Следовательно, я думаю, что НАТО это (украинский опыт, — ред.) изучают, и им дальше нужно это всё изучать. Думаю, что к таким заявлениям надо относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они до конца не понимают», – резюмировал спикер.

Для справки. Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что «сдавать Бахмут никто не будет». Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят «пойти дальше».

5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский после очередной поездки в Бахмут заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.

6 марта на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего главком ВСУ Валерий Залужный и Сырский выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.

Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ 8 марта. Об окружении города речь не идёт, отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов 6 марта.

Россия понесла от 20 тыс. до 30 тыс. потерь убитыми и ранеными при попытке захватить Бахмут, написало издание The Guardian.

Как сообщала Одесса News, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Стокгольме (Швеция), где проходила 8 марта встреча министров обороны стран ЕС сказал, что «мы не можем исключить, что Бахмут в конце концов может пасть в ближайшие несколько дней».

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