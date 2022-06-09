США и Норвегия отправили в Украину гаубицы

США и Норвегия продолжают оказывать Украине военную помощь.

Как сообщает Генеральный штаб Вооружённых Сил Украины в Facebook со ссылкой на Минобороны США, гаубицы M777 загружаются на базе воздушного резерва «Марш» в штате Калифорния для отправки в Украину.

«Министерство обороны США официально сообщает, что «M777 буксируемая 155-мм гаубица Корпуса морской пехоты США загружается на C-17 Globemaster III Воздушных Сил США», — говорится в сообщении.

Уточняется, что загрузка происходит как часть помощи США Украине в сфере безопасности.

По информации Радио Свобода со ссылкой на норвежское Министерство обороны, Норвегия передала Украине 22 самоходных гаубицы M109, включая запасные части, боеприпасы и другое снаряжение.

Отмечается, что Норвегия также обучила в Германии украинских солдат, как пользоваться этими системами.

«Это весомый вклад, очень востребованный Украиной», – заявили в ведомстве.

«Правительство Норвегии ожидало, чтобы публично объявить об этом пожертвовании из соображений безопасности», – говорится в сообщении. В дальнейшем о передаче вооружений могут не объявлять и не комментировать, добавили в министерстве.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией, уже находятся на передовой.

Как сообщала Одесса News, Соединённые Штаты продолжают поставки в Украину гаубиц М777 калибра 155 мм, которых сост. на 5 мая уже доставлено более 90% от запланированного количества.

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