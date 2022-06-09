В Украине запрещено передвижение маломерных плавсредств

В Украине запретили передвижение на маломерных плавсредствах, в частности, на лодках, катерах и яхтах некоторыми водоёмами во время военного положения.

Об этом сообщили в Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Областные военные администрации установили дополнительный запрет на передвижение маломерных плавсредств на каскаде Днепровских водохранилищ (Киевское, Каневское, Кременчугское, Каменское, Днепровское и Каховское) на весь период военного положения в Украине.

Также Государственная пограничная служба на весь срок действия военного стажа запретила передвижение маломерных плавсредств в Чёрном море, Днестровском, Будательском лиманах, реках Дунай и Днепр в пределах Черниговской области из соображений безопасности.

В Госрыбагенстве призывают соблюдать установленные ограничения, поскольку они могут сохранить жизнь и здоровье.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения и проведение всеобщей мобилизации до 23 августа.

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