Почти 215 тысяч путинских солдат лишились жизни в желании оккупировать Украину

Силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года по 10 июня 2023 года ликвидировали около 214 тысяч 660 российских захватчиков, в том числе за минувшие сутки – ещё 890 человек.

Об этом Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщает в Facebook.

Кроме того, уничтожено 3909 вражеских танков (+8 за последние сутки), боевых бронированных машин – 7607 (+7), артиллерийских систем – 3717 (+15), РСЗО – 600 (+1), средств ПВО – 362 (+3), самолётов – 314, вертолётов — 299, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3263 (+16), крылатых ракет — 1176 (+5), кораблей/катеров — 18, автомобильной техники и автоцистерн — 6428 (+18), специальной техники – 507 (+5).

Данные уточняются.

Как сообщала Одесса News, 9 июня Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором, по словам Зеленского, «внимание сконцентрировано на всех направлениях, где наши действия нужны и где враг может потерпеть те или иные поражения».

Инфографика: Генштаб ВСУ

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