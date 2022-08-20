В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Тарасенко, светлая память

16 августа погиб 33-летний житель села Яськи Беляевского района Одесской области Владимир Тарасенко.
Об этом сообщили в Facеbook в Яськивском сельском совете.
Прощание с Владимиром состоялось 18 августа в Яськивском доме культуры.
Земляки, сослуживцы, родные и друзья образовали живой коридор уважения от начала села до сельского дома культуры.
Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года житель села Подгорное Тарутинской громады Одесской области Григорий Денисенко сложил голову в бою с российским врагом.
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Фото: Яськивский сельсовет/Facebook
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