В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Тарасенко, светлая память

16 августа погиб 33-летний житель села Яськи Беляевского района Одесской области Владимир Тарасенко.

Об этом сообщили в Facеbook в Яськивском сельском совете.

Прощание с Владимиром состоялось 18 августа в Яськивском доме культуры.

Земляки, сослуживцы, родные и друзья образовали живой коридор уважения от начала села до сельского дома культуры.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года житель села Подгорное Тарутинской громады Одесской области Григорий Денисенко сложил голову в бою с российским врагом.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Яськивский сельсовет/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod