За прошедшие сутки на юге Украины авиация ВСУ нанесла 11 ударов по врагу

За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 11 ударов по вражеским позициям в отдельных населённых пунктах Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

В частности, речь идёт о районах сёл Александровка, Благодатное, Великополье, Новопетровка, Костромка, Белогорка, Брускинское, — сообщил ночью в Facebook представитель Оперативного командования «Юг» полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

Офицер «Юга» также информирует, что украинские военные за истекшие сутки уничтожили на Южном направлении 17 российских захватчиков, радиолокационный комплекс «Зоопарк 1» и ещё четыре единицы бронированной и автомобильной техники.

В целом, по информации Назарова, обстановка в операционной зоне южнобугского направления стабильно сложная, но контролируемая. Враг продолжает боевые действия по занимаемому рубежу обороны. В течение дня пытался улучшить тактическое положение штурмовыми действиями в направлении Благодатное – Партизанское силами в два десантно-штурмовых отделения при поддержке танков, бронированной техники и артиллерии. Вечером силами до взвода из Александровки пытался продвинуться в сторону Таврического. Успеха не имел, отступил», — говорится в сообщении.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ, Командование Воздушных Сил ВСУ/Facebook

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