Мэр Одессы показал Генсеку ООН Оперный театр

19 августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш посетил Одессу и провёл ряд деловых встреч.

Также, по информации официального сайта «Одесса», Антониу Гуттериш вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым посетил всемирно известный Одесский национальный театр оперы и балета.

«Одесская опера работает во время войны как символ несокрушимости нашего народа и нашего стремления жить в мире. Мы сильны, независимы и хотим дышать полной грудью», — сказал Геннадий Труханов.

Городской голова поблагодарил господина Гуттериша за визит и поддержку Украины, а на память об Одессе подарил символ города — жемчужину.

После экскурсии Антониу Гуттереш сфотографировался с одесскими молодожёнами, которые, по традиции, проводили фотосессию возле Оперного театра.

Как сообщала Одесса News, 19 августа Генсек ООН и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков посетили Одесский порт, где осмотрели процесс загрузки украинской пшеницы на балкер Kubrosli Y.

Фото и видео: «Одесса»

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