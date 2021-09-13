В Одессе прошёл грандиозный балетный гала-концерт

На Театральной площади Одессы состоялся грандиозный балетный гала-концерт Classic&Modern «ОДЕССА. УКРАИНА. ЕВРОПА» в рамках VI Международного фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере».

Как сообщает официальный сайт города, на сцене под открытым небом выступили ведущие солисты театров Украины и Европы, представив фрагменты из самых популярных балетов, современные балетные композиции на музыку украинских композиторов.

Апофеозом спектакля стала премьера «Болеро» Мориса Равеля в постановке Георгия Ковтуна с участием звёзд одесского балета и приглашённых признанных балетных исполнителей мира.

Завершился концерт световым лазерным шоу.

Как сообщала Одесса News, VI Международный фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» проходит в рамках празднования 30-летия независимости Украины.

Фото: «Одесса»

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