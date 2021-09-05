«Бархатный сезон» в Одесском театре оперы и балета продолжается

В Одессе продолжается VI Фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере», в рамках которого 11 сентября состоится «Odessa Ballet Gala Classic&Modern».

Незабываемый вечер субботы 11 сентября одесситы и гости города смогут провести на Театральной площади, наслаждаясь ярким танцевальным зрелищем — балетным гала-концертом Classic&Modern «Одесса.УКРАИНА.ЕВРОПА».

Проведение балетных концертов под открытым небом уже стало визитной карточкой фестиваля и его мощным демократическим месседжем.

В программе — фрагменты из самых популярных балетов, современные балетные композиции на музыку украинских композиторов и грандиозная премьера «БОЛЕРО» Мориса Равеля в постановке Георгия Ковтуна с участием звёзд одесского балета и приглашённых признанных балетных исполнителей мира.

Начало в 20 часов.



Цена билетов от 50 до 300 гривен. Их можно купить здесь.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod