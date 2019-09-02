В Одессе прошёл праздник балетного искусства

1 сентября на Театральной площади в Одессе состоялся грандиозный гала-концерт «Odesa Ballet Gala Classik&Moderm» в рамках V фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере».

Как сообщает официальный сайт города, гала-концерт «Odesa Ballet Gala Classik Modern» был посвящён Дню рождения Одессы.

С праздником балетного искусства одесситов и гостей города поздравил мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Ещё совсем недавно фраза «бархатный сезон» воспринималась только как пора, позволяющая насладиться последними тёплыми днями. Сегодня «Бархатный сезон в Одессе» — это также 9 потрясающих музыкальных вечеров, премьеры и выступления звёзд мирового и отечественного балета. В рамках празднования Дня города ещё одним подарком Одессе стал прекрасный гала-концерт», — подчеркнул Геннадий Труханов.

На Театральной площади под музыку оркестра Одесского национального академического театра оперы и балета были представлены фрагменты из балетов, сопровождавшиеся яркими видеоинсталляциями.

Подарком для зрителей стали выступления солистки Австралийского балета Мельбурна Наталии Куш и ведущего солиста American Ballet Theatre, Royal Opera House, Bayerische Staatsoper, Dutch National Ballet Мэтью Голдинга.

Грацией и виртуозностью хореографических миниатюр покорили зрителей солисты Национальной оперы Украины — заслуженная артистка Украины Наталья Мацак и Сергей Кривоконь. Ведущие артисты балета Одесского национального академического театра оперы и балета показали лучшие номера из театральных постановок. Фото: «Одесса», Думская