В Одессе открылась выставка «Бельведер сквозь века»

Вчера, 1 сентября, начала свою работу выставка «Бельведер сквозь века». Выставка разместилась в двух небольших залах в помещениях колоннады Воронцовского дворца, открытых в ходе проведения ремонтно-реставрационных работ.

Как сообщает официальный сайт города, одна экспозиция посвящена истории строительства бельведер-колоннады, вторая – ремонтно-реставрационным работам по её восстановлению.

Материалы выставки «Бельведер сквозь века» подготовили специалисты управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета. Научную поддержку оказали магистр искусствоведения, кандидат архитектуры, руководитель группы архитектурного отдела Украинского государственного научно-исследовательского и проектного института «УкрНИИпроектреставрация» Анатолий Изотов и член общественной организации «Ассоциация архитекторов Одессы» Андрей Черненко.

В экспозиции представлены репродукции старинных гравюр, фотографий, чертежей, технической документации, а также выявленные в процессе натурных работ материалы. Всего – более 50 экспонатов, которые собирались организаторами на протяжении года.

«Это первая выставка, посвящённая колоннаде Воронцовского дворца. Мы планируем, что их будет несколько. Сейчас сделали акцент на фотографиях. Они охватывают период с начала XIX века до последних месяцев подготовки бельведера к открытию после реставрации. Кроме того, есть несколько предметов, которые были обнаружены во время проведения ремонтно-реставрационных работ. В дальнейшем будем пополнять экспозицию такими находками», — рассказал на открытии выставки начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Павел Остапенко.

Экспозиция выставки открыта для ознакомления по 3 сентября.

В дальнейшем для посещения выставки организованными группами следует обращаться в управление по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета.

Фото: «Одесса»