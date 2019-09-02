Свитолина впервые вышла в четвертьфинал US Open

Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина пробилась в 1/4 финала заключительного в сезоне турнира серии Grand Slam — Открытого чемпионата США по теннису (US Open) с общим призовым фондом $50,4 млн.

В четвёртом круге соревнований теннисистка родом из Одессы за 1 час 16 минут со счётом 7:5, 6:4 обыграла американку Мэдисон Киз (10) и впервые в карьере выступит в четвертьфинале US Open, сообщает XSport.

Одесситка в 2017 году уступила Киз в четвёртом круге турнира в Нью-Йорке, но в этот раз ей удалось взять реванш.Таким образом, Свитолина стала первой представительницей Украины, которой удалось пройти в 1/4 финала всех турниров серии Grand Slam.

За выход в полуфинал US Open-2019 Свитолина встретится с 16-м номером «посева» британкой Джоанной Контой, которая одержала волевую победу над чешкой Каролиной Плишковой (3) — 6:7 (1:7), 6:3, 7:5.

После победы Элина Свитолина отметила, что в поединке с Киз ей удалось показать качественный теннис от начала и до конца матча.

«В матче с Мэдисон Киз я показала качественный теннис от начала и до конца игры, это было хорошее выступление. Сейчас я хорошо себя чувствую физически, а это всегда помогает моей игре. На подаче мне удалось сыграть вариативно, все важные очки сложились в мою пользу, это придало мне уверенности играть более агрессивно на подаче. Киз, в свою очередь, возможно, не сильно чувствовала мяч на приёме. Когда мы играли с ней здесь два года назад, для меня это был очень тяжёлый матч и болезненное поражение. В таких матчах ты учишься, как совершенствовать игру и справляться с давлением”, — сказала спортсменка.

Как сообщала Одесса News, Открытый чемпионат США завершится 8 сентября.