Камала Харрис опережает Дональда Трампа в предвыборной президентской гонке на 2%

Данные опроса Reuters/Ipsos показали, что вице-президент США Камала Харрис опережает кандидата на президентский пост от Республиканской партии Дональда Трампа на два процента.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Согласно исследованию, Харрис поддерживают 44% респондентов, Трампа – 42%. Разница находится в пределах 3-процентной статистической погрешности.

Отмечается, что около 56% респондентов согласились с утверждением, что 59-летняя Харрис «имеет острый ум и способна преодолевать трудности», а о 78-летнем Трампе сказали то же 49% опрошенных.

Опрос был проведён 22-23 июля, после съезда Республиканской партии, на котором Трампа официально номинировали как кандидата в президенты, и после объявления Джо Байдена о выходе из избирательной гонки и поддержке кандидатуры Харрис.

Предыдущий опрос, проведённый 15-16 июля, показал, что Харрис и Трамп имели по 44%, а в опросе от 1-2 июля Трамп опережал Харрис на один процентный пункт.

Как сообщала Одесса News, Харрис официально начала свою президентскую кампанию 21 июля, через несколько часов после того, как президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки 2024 года.

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