Украинские олимпийцы, в том числе из Одессы, встретились с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в видеоформате со спортсменами, которые будут представлять нашу страну на ХХХІІІ летних Олимпийских играх в Париже и их тренерами.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

«Каждый из нас вносит свой вклад. То, что вы, наша украинская сборная команда сегодня на Олимпиаде – это уже победа для Украины. Я считаю, что это испытание войной нашей морали, идентичности и Украины в целом вы преодолеете достойно», – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что выступление украинских атлетов на Олимпийских играх в Париже станет символом памяти украинцев, убитых Россией. С начала полномасштабного российского вторжения погибли 489 украинских спортсменов и тренеров, 10 пропали без вести.

Президент поблагодарил тренерский состав и менеджмент национальной олимпийской сборной за постоянную поддержку и подготовку атлетов.

«Это большая победа для всего европейского сообщества, для всего мира, что Украина не сдаётся, она борется также на Олимпиаде. Очень важно, что мы сохраняем нашу сборную команду», – заметил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что к соревнованиям на Олимпиаде в Париже официально не допущены спортсмены государства-агрессора РФ в командных видах спорта, а также поддерживающие войну. Это достижение всего цивилизованного мира.

Олимпийцы и их тренеры поблагодарили Президента за поддержку и подчеркнули, что будут делать всё возможное, чтобы достойно представить Украину на летних Олимпийских играх.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт вручил Владимиру Зеленскому форму национальной олимпийской сборной Украины.

ХХХІІІ летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа этого года. В Париже Украину представят 147 спортсменов по 26 видам спорта.

Как сообщала Одесса News, от Одесской области в Парижской Олимпиаде-2024 выступят мастер стендовой стрельбы, серебряный призёр чемпионата мира-2023 Ирина Маловичко, серебряные призёры Олимпийских игр-2016 Елена Кравацкая и Алина Комащук, полуфиналистка открытого чемпионата Австралия-2024 по теннису Даяна Ястремская, футболисты Максим Брагару и Владимир Салюк.

После отказа России от олимпийской лицензии, квота в соревнованиях по борьбе досталась борцу из Тарутино Одесской области Василию Михайлову. Это уже вторые Олимпийские игры Василия.

Вторая «ракетка» Украины Элина Свитолина также выступит на Олимпиаде, однако она будет представлять Харьковскую область (по месту жительства).

Фото: Отделение НОК в Одесской области, сайт Президента Украины

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