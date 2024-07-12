Назван список футболистов сборной Украины на Олимпиаду, в нём 2 из «Черноморца»

Главный тренер олимпийской сборной Украины по футболу Руслан Ротань объявил фамилии 22 спортсменов, защищающих честь страны на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Об этом 12 июля проинформировал сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

В список вошли:

Вратари: Руслан Нещерет («Динамо», Киев), Кирилл Фесюн («Колос», Ковалёвка), Георгий Ермаков («Александрия», Кировоградская область).

Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Арсений Батагов («Заря», Луганск), Илья Крупский, Евгений Павлюк (оба – «Ворскла», Полтава), Александр Мартынюк («Александрия»), Алексей Сыч («Рух», Львов), Владимир Салюк («Черноморец», Одесса).

Владимир Салюк

Полузащитники: Максим Хлань («Легия», Польша), Артём Шулянский («Александрия»), Валентин Рубчинский, Максим Брагару («Черноморец»), Николай Михайленко («Динамо»), Олег Очеретько, Кирилл Сигеев, Дмитрий Крыськив (все – «Шахтёр», Донецк), Олег Федор («Рух»), Владислав Велетень («Колос», Ковалёвка).

Максим Брагару

Нападающие: Игорь Краснопир («Оболонь», Киев), Даниил Сикан («Шахтёр», Донецк).

В УАФ объяснили, что в олимпийской сборной должны играть футболисты, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку трёх футболистов старше этого возраста.

Относительно турнирных задач на Олимпиаде 2024, Ротань заявил, что «хочется шаг за шагом идти вперёд».

«Не хочу ничего прогнозировать. Сейчас наша цель – хорошо подготовиться, и уже потом, от матча к матчу, будем ставить задачу. Я считаю, что так будет лучше и спокойнее игрокам. Не хочется на них давить. Мы прекрасно понимаем, что некоторые наши исполнители ещё не играли на турнирах такого уровня, так что им будет тяжело. Мы должны всем тренерским штабом принять это психологическое давление на себя. Нужно, чтобы парни почувствовали себя раскованно, ведь только в таком состоянии они смогут продемонстрировать свои лучшие качества», – объяснил он.

Перед Олимпиадой сборная под руководством Ротаня выиграла турнир во Франции, одержав победы во всех пяти поединках (победа в финале была в серии 11-метровых ударов).

Олимпийский футбольный турнир состоится с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

Сборная Украины, одна из 16 участниц футбольного турнира, попала в группу В вместе с Аргентиной, Марокко и Ираком. Свои поединки в групповом турнире Олимпиады 2024 подопечные Ротаня будут играть 24-го, 27-го и 30 июля.

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