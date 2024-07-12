На автодорогах Одесcкой области действует особый режим движения транспорта

На автодорогах Одесской области действует особый режим движения транспортных средств в период с 10:00 до 20:00.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что на автомобильных дорогах запрещается передвижение, въезд/выезд тяжеловесных и/или крупногабаритных транспортных средств фактической массой более 24 тонн и погрузкой на ось 7 тонн за исключением транспортных средств специализированного назначения, транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы; грузов, связанных с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций; военных грузов, товаров двойного назначения и/или имущества, используемого для нужд обороны; гуманитарной помощи; людей.

Разрешается также передвижение, въезд/выезд транспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов, при условии, что водитель грузового автомобиля (пользователь электронной системы) имеет забронированное место в очереди ожидания для пересечения государственной границы Украины для автомобильного сообщения средствами электронной системы (єЧерга) за два дня до очереди ожидания на ближайшее время.

Особый режим вводится с целью сохранения сети автомобильных дорог в Одесской области от преждевременных разрушений, деформаций покрытия, содействия обороне и безопасности.

Водителям грузовиков и предприятий, занимающихся перевозками при планировании поездок необходимо учесть требования особого режима.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy