Попытка жителя Одесской области подкупить пограничника провалилась

36-летний гражданин Украины, который попытался подкупить пограничника, был задержан в Одесской области.

Злоумышленника поймали с поличным, при попытке передачи военнослужащему неправомерного вознаграждения в размере 3 тыс. долларов США на заброшенной ферме одного из сёл Белгород-Днестровского района, — сообщает Госпогранслужба.

За эти средства военнообязанный мужчина планировал «решить вопрос» по незаконному пересечению границы. Пограничник отказался от неправомерной выгоды, а стражи порядка задокументировали правонарушение.

«Фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему сообщено подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, в июле на транзитном участке автодороги Одесса-Рени белгород-днестровские пограничники задержали 25-летнего жителя Одесщины, пытавшегося переправить в Молдову трёх мужчин с помощью подкупа пограничницы за 5000 долларов США.

Фото: Госпогранслужба

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