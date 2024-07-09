За $5 тысяч пытался подкупить одесскую пограничницу перевозчик «уклонистов»

На транзитном участке автодороги Одесса-Рени белгород-днестровские пограничники задержали 25-летнего жителя Одесщины, пытавшегося переправить в Молдову трёх мужчин.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что для осуществления своих противоправных намерений злоумышленник заранее решил договориться с пограничницей, предложив ей денежное вознаграждение в размере 5000 долларов США. О попытке подкупа пограничница сообщила правоохранителям, которые задокументировали предоставление 2500 американских долларов фигурантом, остальную сумму он должен был предоставить после успешного трансфера.

«В ходе контроля за совершением преступления правоохранители также задержали фигуранта дела с поличным – при попытке незаконной переправки лиц за границу. С каждого своего «клиента» он должен был получить до 8000 долларов.

Дельца задержали и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

Одесса News информировала о задержании группы нарушителей при незаконном пересечении государственной границы, планировавших расплатиться с перевозчиками своим трудом на полях Молдовы.

Фото: Госпогранслужба

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