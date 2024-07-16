27 «уклонистов» задержали в Одесской области пограничники

15 июля в Одесской области оперативные сотрудники Подольского погранотряда совместно с работниками Управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции задержали 27 мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Приднестровский регион Молдовы.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что для реализации своего плана потенциальные клиенты обратились за помощью к администратору телеграмм-канала. В случае удачной переправки тот получил бы от 4 до 7 тыс. долларов США с каждого на криптокошелёк.

Как выяснилось, до места сбора мужчины добирались своими силами. Оттуда путешественники пешком направились к госгранице, однако поход продолжался недолго. В одном из сёл Подольского района всех нарушителей задержали пограничники.

В отношении фигурантов составлены протоколы об админправонарушении, их дела направлены в суд. Круг причастных лиц устанавливается, следственные действия продолжаются.

Одесса News информировала, что в июле 2024 года в Одесской области пограничник застрелил напавшего на него военного-дезертира.

Фото и видео: Госпогранслужба.

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