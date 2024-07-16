В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Бабин, светлая ему память

5 марта 2024 года на фронте погиб военный из Подольска Одесской области Дмитрий Бабин.

Об этом сообщили в Подольском горсовете.

Воин погиб в бою с российским врагом вблизи населённого пункта Терны, что в Донецкой области.

Дмитрий Бабин родился в 1997 году в селе Бочмановка. Учился в Бочмановской школе, затем получил профессию слесаря в Подольском профессиональном лицее. После некоторое время работал в локомотивном депо Подольска. В 2016 году прошёл срочную службу, а уже в 2019 году добровольцем вступил в ряды ВСУ.

Уже во время полномасштабного вторжения Дмитрий Бабин участвовал в тяжёлых боях на Херсонщине, вблизи Соледара, Новотошковки, Бахмута и Лимана. Был награждён почетной медалью «За оборону Бахмута».

Одесса News сообщала о гибели 12 июля 2024 года на войне жителя села Сафьяны Одесской области Виктора Сердюченко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Подольская горгромада/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy