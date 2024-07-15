В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Сердюченко, светлая память

12 июля на войне погиб житель села Сафьяны Одесской области Виктор Сердюченко.
Об этом сообщили в пресс-службе Сафьяновской тергромады.
Виктор был штурмовиком 82-й бригады, командиром отделения.
Воину недавно исполнилось 40 лет.
Одесса News сообщала, что Килийская громада 4 июля 2024 года попрощалась с 53-летним Александром Ивановым — командиром стрелкового отделения, который умер 29 июня после длительного лечения в киевской больнице, куда он был доставлен после ухудшения состояния здоровья во время проведения эвакуации раненых в Чугуевском районе Харьковской области.
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Фото: Сафьяновская тергромада/Facebook
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