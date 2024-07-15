15 июля из-за проведения аварийных работ часть жителей Одессы останется без света

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 15 июля на протяжении всех суток будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщила ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Северными РЭС по таким адресам: Викандера и Ларсена (8 Марта), 42-103, Балтская дор., 28, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47, Жевахова гора, 3-81, Карышковского, 2-60, пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10, 2-я, 3-я, 7-я Пересыпская, 8-50, Рыночная, 7, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54, Локомотивная, 1-27. Работы до 19.00.

Южные РЭС: Небесной сотни, 29-41. Работы до 17.00.

пер. Загородный, 9, пер. Кошевого, 5в, В.Симоненко, 1,11а. Работы до 19.00.

Центральные РЭС: Бреуса, 4-88, Композитора Бортнянского (Кристаловского), 1-26, Живописная (Скворцова), 24-51, пер. Фруктовый, 1-11, Бабаджаняна, 30-54, Зелёная, 1-42, Авиационная, 38-58, пер. Пилотный, 2-7, Гранатная, 1-25, Малиновского, 79-152, Йозефа Прибика (Минская), 7-30, Спартаковская, 1-63, пер. Гранатный, 2-8, пер. Граничный, 1-35, пер. Малиновский, 7, Косвенная, 78, 78а,б пер. Короткий, 2-4, Кордонная, 3-38, пер. Парашютный, 1-26, пер. Мостовой, 1-4, 7-я Текстильщиков, 1-14, Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63 , пер. Спартаковский, 1-33, Апрельская, 1-19, Св. Рихтера, 8-42, Сельская, 7-34, Туристская, 1-19, Николая Лысенко (Корнюшина), 2-10, Т.Тэсс, 60а, пер. Туристский, 2-12, Михайловская пл., 12/14, Косвенная, 78, 78а,б. Работы до 17.00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой, но после 20 июля, по утверждению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме и отключения электроэнергии будут не столь продолжительными.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy