Во Франции парад ко Дню взятия Бастилии соединили с эстафетой Олимпийского огня

Традиционный военный парад ко Дню взятия Бастилии, который отмечается во Франции 14 июля, в этом году объединили с эстафетой олимпийского огня перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми, которые начнутся в Париже 26 июля.

Как сообщает Укринформ, видео разлёта самолётов так называемого «Патруля Франции», оставивших после себя следы в цветах национального флага Франции, показал президент республики Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Х.

«Французы, с национальным праздником вас!», — лаконично поздравил сограждан Макрон, принимавший в этом году парад на авеню де Фош, а не на традиционных Елисейских полях, из-за подготовки города к проведению Игр.

Авиационное дефиле в этом году состояло из двух частей – сначала произошёл пролет 22 вертолётов и 6 легких самолётов, а затем ещё 37 самолётов. Президент осмотрел войска, затем 4000 гражданских прошли пешим маршем перед конным парадом.

Изюминкой парада стал всадник с факелом в руке. Эти фотографии опубликовало Министерство вооружённых сил Франции в соцсети Х. Полковник Тибо Валлетт, золотой медалист Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016, был избран, чтобы пронести огонь к президентской трибуне. Олимпийский факел перед официальной трибуной, где стоял президент Макрон, впоследствии передали молодым спортсменам.

Солдаты в зелёных, жёлтых, красных, синих и чёрных куртках воспроизвели олимпийское знамя, а в это время раздалась «Марсельеза».

Олимпийский факел будет пересекать улицы столицы Франции в течение 48 часов.

Нынешний День взятия Бастилии, как самый большой национальный праздник Франции, завершится на площади перед мэрией Парижа концертом Национального оркестра Франции и фейерверком, выпущенным с Эйфелевой башни сразу после зажжения огня в олимпийской чаше.

Накануне в Париже перед Олимпиадой почтили память погибших украинских атлетов.

Одесса News информировала, что главный тренер олимпийской сборной Украины по футболу Руслан Ротань объявил фамилии 22 спортсменов, защищающих честь страны на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Среди них — 2 игрока ФК «Черноморец».

Фото: Министерство ВС Франции

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