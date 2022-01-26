«Хоть с чёртом лысым готов договориться» — время настало (?)

Сегодня, 26 января, в Париже, на встрече стран «Нормандской четвёрки» на уровне советников, планируют договариваться о переговорах украинских властей с боевиками «ЛДНР».

Об этом сообщает«Немецкая волна».

Отмечается, что во время консультаций в нормандском формате хотят определить дату, когда боевики будут обсуждать с официальными украинскими властями «особый статус Донбасса».

Как утверждает агентство, в окружении президента Франции Эммануэля Макрона считают, что деэскалация ситуации с безопасностью возможна благодаря в том числе «принуждению лояльных Кремлю сепаратистов к переговорам с Киевом».

Советники лидеров стран «Нормандской четверки» (Украина, Франция, Германия, Россия) встретятся в Париже. Украину на переговорах будет представлять глава Офиса президента Андрей Ермак.

Кстати. Официально РФ не признаёт своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. Украинское правительство отказывается вести переговоры с боевиками «ЛДНР». Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трёхсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и «Нормандской четвёрки» (Украина – Германия – Франция – Россия).

В декабре 2018 года , ещё не будучи Президентом Украины, Владимир Зеленский, говоря о переговорах с руководителями «ЛНР» и «ДНР», сказал: «Придётся говорить. Ну, придётся говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чёртом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек».

Как сообщала Одесса News, в октябре 2921 года экс-министр внутренних дел Арсен Аваков призывал разработать сценарий освобождения оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.

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