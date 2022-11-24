Разведка: Когда Россия может повторить массированную ракетную атаку

Российская Федерация наносит массированные ракетные удары по Украине ориентировочно раз в неделю, поэтому стоит быть готовыми к следующим террористическим актам Кремля.

Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель пресс-службы ГУР Минобороны Андрей Юсов, отвечая на вопрос о периодичности ракетных обстрелов, пишет Укринформ.

«Мы действительно видим попытки реализации планомерного террористического плана государства-террориста и террористического режима. Ни для кого не секрет, есть уже ряд решений и национальных парламентов и международных структур о признании России спонсором терроризма и государством-террористом. Собственно, вчера в ООН на Совбезе была категорически обнародована позиция, что удары по мирной гражданской инфраструктуре недопустимы и являются нарушением международного права и военным преступлением. Нас пытаются сломать, пытаются погрузить в темноту и холод в период войны и принудить к переговорам на условиях агрессора. Это на самом деле не получится. Мы понимаем, что периодичность здесь примерно неделя плюс, это тот период, который нужен для того, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару. И Украина в свою очередь готовится к дальнейшей, более эффективной работе систем ПВО, ПРО, но то, что террористический режим будет продолжать, это, к сожалению, без сомнения. Да, будет продолжать», — отметил он.

Отвечая на вопрос, как долго Россия будет способна на такие атаки, Юсов отметил, что несмотря на ограниченное количество высокоточных ракет, Россия имеет значительное количество С-300, поэтому особенно обстрелам будут подвергаться прифронтовые города.

«Мы понимаем, что запасы высокоточного вооружения в России в значительной степени истощены. Но есть много ракет не высокоточных и, собственно, они за точностью особо и не гонятся. Мы видим, что во многих случаях разлёт в километр — это условная норма и попадание даже не просто в объекты энергетической инфраструктуры, а просто в гражданские объекты, в жилые многоэтажные дома, роддома, больницы — это признак косорукости российских ракетчиков и в целом российского режима. Но запасы есть значительные, особенно большие запасы ракет к системам С-300. Это означает, что прежде всего угроза есть для прифронтовых городов. То есть Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон. К сожалению, это те города, куда С-300 достают», — сообщил он.

Юсов также отметил, что Украина работает над защитой, но есть понимание, что враг, несмотря на всю свою несостоятельность и часто карикатурность, серьёзный, он вооружён и массовый. Поэтому, к сожалению, ракетный террор может продолжаться, предупредил спикер.

Он подтвердил, что запасы иранских дронов-камикадзе типа «Шахед» почти исчерпаны, поэтому РФ начала использовать «Ланцеты».

«…Запасы в том числе иранских беспилотников не являются бесконечными. Кроме того, массово Россия их уже использовала, и большую часть из них украинские системы ПВО сбили. Что касается «ланцетов», это относительно новый беспилотник. Вопрос, насколько массово он может использоваться рашистами, сейчас изучается», — рассказал спикер, добавив, что пять из 10 вчерашних беспилотников были сбиты.

Как сообщала Одесса News, 10 ноября Россия осуществила первую массированную ракетную атаку по территории Украины. В результате обстрела было повреждено около 70 объектов, из которых 29 объектов критической инфраструктуры. 15 ноября россияне нанесли очередной массированный удар по энергетическим объектам. Атака на энергосистему стала крупнейшей с начала российской агрессии. В результате массированной ракетной атаки РФ 23 ноября повреждены объекты энергетической инфраструктуры Украины, во всех регионах происходят аварийные отключения, во многих населённых пунктах электроэнергии нет со вчерашнего дня.

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