Геннадий Труханов подарил скрипку северодончанке, переехавшей в Одессу

Семья Черненко была вынуждена эвакуироваться из Северодонецка и ради осуществления мечты 12-летней дочери — стать профессиональной скрипачкой — выбрала Одессу.

Как сообщается на сайте «Одесса» горсовета, во время эвакуации семья взяла только самое необходимое. Одесский городской голова Геннадий Труханов подарил Марии скрипку и пожелал, чтобы её самая заветная мечта – стать известной скрипачкой – обязательно сбылась.

Отмечается, что Мария родилась в Луганске. Со временем семья переехала в Северодонецк, где девочка окончила 6 классов музыкальной школы по классу скрипки и неоднократно занимала призовые места в городских, всеукраинских и международных конкурсах. В марте 2022 года семья Черненко была вынуждена эвакуироваться и переехала в Литин (Винницкая область). Но из-за мечты Марии – стать профессиональной скрипачкой – переехала в Одессу. Девочка планирует обучаться в Одесском профессиональном колледже искусств им. К. Ф. Данькевича. А пока учится в Одесской художественной хореографической школе № 9, где продолжает осваивать любимый инструмент.

Как информировала Одесса News, харьковчанка, переселившаяся в Одессу, родила тройню в одесском роддоме.

Фото и видео: «Одесса»

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