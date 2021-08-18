ВМС Украины готовятся к морскому параду в Одессе в честь Дня независимости

Военно-Морские Силы Украины готовятся к торжественным мероприятиям в честь 30-й годовщины Независимости Украины, которые жители и гости Одессы смогут увидеть 24 августа.

Как сообщает корреспондент Одесса News, праздничные мероприятия будут включать в себя торжественное прохождение боевых кораблей и судов, пролёт авиации, воздушный, морской и статистический показ вооружения, военной техники сил безопасности и обороны и техники вооружённых сил стран-партнёров, различные показательные действия военных подразделений украинских ВМС, в том числе, высадку десанта на побережье с применением пиротехнических средств и холостых патронов, десантирования парашютистов.

Подготовка к параду будет проводиться все дни до 24 августа.

Как передаёт наш фотокор, военнослужащие ВМС готовятся к торжествам в честь юбилея Независимости Украины, чтобы достойно представить национальный флот страны.

Фото и видео: Одесса News/Александр Александров

Одесса News обнародовала программу основных мероприятий в честь Дня Государственного Флага Украины и 30-й годовщины независимости Украины.

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