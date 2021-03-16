НАТОвские корабли провели учения с украинскими ВМС и отбыли из Одессы

Катерная группа Военно-морских сил Украины провела в акватории Чёрного моря тренировку типа PASSEX с кораблями Постоянной морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2), находившейся в порту Одессы.

Об этом сообщает АрмияИнформ.

«Цель тренировки — отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений экипажей кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отработана серия противоминных действий в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения, проведение корабельно-боевого учения по проводке за тралами.

Также отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства.

Как сообщала Одесса News, это уже вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС с кораблями Альянса.

Фото: Одесса News/Александр Александров, АрмияINFORM

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