Британский эсминец нарушил морскую границу РФ и был обстрелян бомбардировщиком

Британский эсминец Defender, на борту которого днями в Одессе был подписан договор о поддержке развития Военно-морских сил Украины, в районе мыса Фиолент (юго-западное побережье оккупированного Россией Крыма) нарушил границу России и был обстрелян предупредительными залпами с российского бомбардировщика и пограничного корабля.

Об этом сообщает министерство обороны РФ, пишет Интерфакс.

«Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца «Дефендер», который вошёл в территориальные воды РФ в Чёрном море в районе мыса Фиолент. Эсминец был предварительно предупреждён о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал», — заявили в военном ведомстве.

Отмечается, что в 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолёт Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 осколочно-фугасных авиационных бомбы ОФАБ-250) по курсу движения эсминца с управляемым ракетным оружием (УРО) «Дефендер».

«В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО «Дефендер» покинул границы территориального моря Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Военного атташе Великобритании в Москве вызвали в минобороны России из-за морского инцидента.

Как сообщала Одесса News, посольство России в США обратилось к Соединённым Штатам отказаться от проведения многонациональных морских учений Sea Breeze-2021 в Чёрном море.

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